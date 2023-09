Perché non è possibile acquistare l’abbonamento ridotto per l’autobus dalla app dell’Apm? La segnalazione arriva da una lettrice.

«Per il secondo anno consecutivo ho cercato di acquistare l’abbonamento annuale Apm per l’autobus per mia figlia online, ma senza successo – scrive – il sito e-commerce di Apm esiste, pur se macchinoso; esiste un’app, non particolarmente user friendly, ma che in teoria permette di acquistare. Entrambi tengono addirittura traccia dello storico degli acquisti ma, al momento di rinnovare l’abbonamento, propongono come fascia di prezzo solo quella intera, non offrendo tra le opzioni il costo ridotto per lo studente; a nulla giova il fatto che ci sia l’opzione richiedente e beneficiario, entrambi con codice fiscale: o paghi tariffa intera o nulla. Ho mandato una mail a riguardo e non ho avuto risposta; ho chiamato l’Apm e ho fatto presente il malfunzionamento, che avevo rilevato anche lo scorso anno: mi è stato risposto che lo sanno, ma non capiscono per quale motivo il sistema faccia così; alla mia richiesta di possibili alternative l’unica offerta è stata quella di andare allo sportello, con orari che sono decisamente incompatibili per chi lavori. Ora, nel 2023, è possibile questo? Si può fare qualcosa perché l’azienda sistemi il software ed entri finalmente nel 21° secolo?».