L’associazione culturale Le Casette organizza per giovedì, 7 settembre, alle 17,30 al teatro Don Bosco un incontro focalizzato su due argomenti «temporalmente disgiunti ma che si è ritenuto opportuno finalisticamente collegare», si legge in una nota. In primis verrà presentato il libro ” Macerata e l’esposizione regionale Marchigiana del 1905″, autore Romano Ruffini, pubblicato dall’associazione stessa. Si è poi voluto, anche in una logica di confronto tra l’epoca attuale e l’epoca della esposizione, rivolgere lo sguardo al futuro della nostra città, e con questa finalità è stato invitato il professor Mario Baldassarri, economista insigne, attuale presidente Istao, a tenere una conferenza su “Prospettive e Direzioni di sviluppo socioeconomico della città di Macerata e della sua provincia”. L’intervento poi del sindaco Sandro Parcaroli, nella sua qualifica di massimo esponente della comunità civica e provinciale, chiuderà l’evento».