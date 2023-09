di Mauro Giustozzi

Via libera alla sistemazione del verde, ultimo atto prima della completa riapertura dello stadio della Vittoria di Macerata. A cui dovrà affiancarsi a breve anche la riapertura del bar annesso alla struttura, quanto mai necessario per offrire un servizio importante sia ai calciatori delle squadre che si alleneranno e giocheranno nell’impianto che per tutti i cittadini che vorranno frequentare il polmone verde di viale Martiri della Libertà. Per quanto riguarda il bar del campo sportivo si tratta di uno spazio di proprietà di privati per cui non direttamente di competenza dell’amministrazione comunale nella possibilità di intervento.

Comune che potrà comunque intervenire sollecitando e auspicando la riapertura di un bar che, al pari dello stadio monumentale, è da sempre caro ai maceratesi.

E sotto questo aspetto i segnali che giungono sono incoraggianti per vedere presto rialzarsi le saracinesche ora abbassate. Intanto, però, in questi primi giorni di settembre si procede alla sistemazione complessiva degli spazi verdi esterni al rettangolo di gioco, che peraltro ha un bellissimo fondo verde ma in erba sintetica. Attraverso un’apposita determina firmata dal dirigente dei Servizi tecnici, Tristano Luchetti, il Comune ha appaltato l’intervento alla ditta Serini Maurizio di Piediripa. L’importo dei lavori è di 10.614 euro. Dunque sempre più vicina la restituzione alla città di questo luogo storico e tanto caro agli sportivi che vi praticano attività calcistica ma pure a famiglie e bambini che frequentano l’anello circostante l’impianto di gioco, godendo dei tanti pini presenti che offre questa area verde incastonata nel cuore della città. L’intervento di rigenerazione urbana ha avuto oggetto il campo sportivo, la struttura storico-architettonica della tribuna con gli spogliatoi e la gradinata, il parco e le mura di cinta. I lavori, interamente finanziati con le risorse stanziate dal fondo ‘Sport e Periferie’ hanno avuto un costo di 1,4 milioni di euro. Gli assessori Andrea Marchiori e Riccardo Sacchi, stanno seguendo direttamente quelli che sono gli ultimi passaggi necessari a far sì che, già entro questo mese, i cancelli dell’impianto possano essere riaperti. Gli ultimi interventi riguardano appunto la sistemazione del verde, le aiuole, le pedane anti-urto nell’area giochi, l’area fitness. Nell’area verde prevista l’installazione di panchine e un tavolo da picnic. Sotto il profilo burocratico devono essere ultimati gli atti formali di fine lavori, sia contabili che tecnici. Stavolta il cantiere è stato davvero smantellato, dopo il tentativo di anticiparne la fruibilità per ospitare i tornei giovanili di calcio Velox e Cleti non andato a buon fine lo scorso giugno. La gestione sportiva del campo di calcio resta alla Maceratese che lo ha in concessione e che beneficia di un prolungamento della stessa dovuto appunto al non utilizzo durante il periodo dei lavori.