Arriva a Macerata la “Carovana della Salute”, un progetto promosso dal sindacato dei pensionati della Cisl, mirato a promuovere la salute e la cultura della prevenzione come pilastri fondamentali per il benessere delle persone, la loro qualità di vita, e la sostenibilità del sistema sanitario.

La tappa di Macerata si svolgerà nei giorni 7 e 8 Settembre 2023 con una tavola rotonda sulla prevenzione e una giornata dedicata alle visite mediche e agli screening gratuiti. Giovedì 7 Settembre, alle ore 16 “Prevenzione e salute” tavola rotonda presso l’arena Sferisterio. Ai lavori, aperti da Giuseppe Spernanzoni Responsabile della Fnp di Macerata – Civitanova e introdotti da Franco Pesaresi, direttore generale Asp ambito 9 di Jesi, interverranno Francesca D’Alessandro, vicesindaco, Sauro Buongarzone, segretario dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Macerata, Sara Barbalarga, assistente sociale, Amedeo Gravina, Presidente Asps Ircr, Dino Ottaviani, segretario generale Fnp Cisl Marche. Modera il giornalista Giacomo Giampieri e conclude Rocco Gravina, Responsabile AST CISL Macerata-Civitanova Marche.

Venerdì 8 Settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 in piazza Mazzini “Salute in piazza un giorno di prevenzione”, giornata dedicata a visite mediche e screening gratuiti. Sarà possibile accedere a visite mediche ed effettuare screening gratuiti quali: ecografia dell’addome, elettrocardiogramma e visita cardiologica per prevenire malattie cardiovascolari, visita oculistica, a cura dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, visita diabetologica a cura dell’associazione tutela diabetici di Macerata per affrontare la patologia comune del diabete. La Croce verde di Macerata sarà presente con screening dei parametri vitali, tracciato cardiologico, mini corso di disostruzione pediatrica, e Blsd. Prenotazioni, fino ad esaurimento posti, chiamando la Cisl Macerata al numero 0733 4075230 dalle 9 alle 13.

«Siamo impegnati come sindacato, anche nella nostra regione, a promuovere la prevenzione, per metterla al centro delle scelte di cura della popolazione, assicurando vicinanza alle famiglie, che anche in conseguenza dell’aumento dei costi per la salute a loro carico, spesso rinunciano o procrastinano visite e cure mediche, in specie quelle di ordine preventivo. Basti pensare che l’anno scorso oltre 4 milioni di persone in Italia hanno rinunciato alle cure con implicazioni importanti sulle condizioni di salute generale, specie sulla popolazione anziana. – sottolinea Dino Ottaviani, segretario generale della Fnp Marche – Attraverso queste giornate è possibile sia diffondere una vera e propria cultura della prevenzione, che offrire visite mediche e screening gratuiti.»