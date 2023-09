È la festa popolare più antica delle Marche. Torna da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre con l’86esima edizione la Sagra dell’Uva di Cupramontana. Questa storica manifestazione, che richiama visitatori da tutta Italia, celebra la tradizione vinicola della regione e offre una panoramica delle radici culturali legate all’uva e al vino. Quattro giornate di eventi con balli popolari, il Palio della Pigiatura, la sfilata di carri allegorici, gli stand gastronomici e ovviamente tanta musica.

La prima edizione della Sagra dell’Uva risale al 23 settembre 1928. L’evento vanta una lunga tradizione di celebrazioni legate alla vendemmia e alla ricchezza dei vigneti nella prestigiosa Docg del Verdicchio. La Fondazione Sagra dell’Uva, in collaborazione con il Comune di Cupramontana, la Regione Marche e la Fondazione Carifac, insieme alle principali associazioni di promozione turistica ed enogastronomica del comune, tra cui Cupramontana Accoglie, Strada del Gusto e Pro Cupramontana, unirà tradizione, cultura ed enogastronomia in un evento eccezionale.

Due gli eventi in anteprima che faranno da gustoso prologo al cartellone principale: “Il Grande Verdicchio” in programma il 22 e il 23 settembre, è un appuntamento dedicato all’approfondimento della conoscenza del Verdicchio. Da molti anni questa manifestazione riunisce a Cupramontana degustatori, giornalisti e appassionati per approfondire la conoscenza del simbolo della viticoltura marchigiana. A seguire, domenica 24 settembre, ci sarà la 30° edizione del Premio Nazionale Etichetta d’Oro, che celebra l’eccellenza delle produzioni italiane di vino, birra e distillati, articolato in nove categorie, valutate da una giuria di qualità.

Durante l’86ª Sagra dell’Uva, che si aprirà con l’inaugurazione di giovedì 28 settembre alle 19,30 in piazza Cavour, i visitatori potranno poi godersi una serie di eventi. I balli tradizionali, come il “saltarello”, presentati dai gruppi folcloristici locali e i canti popolari, eseguiti da singoli o da gruppi di stornellatori accompagnati dai suoni di organetti e fisarmoniche. Il Palio della Pigiatura, una gara di pigiatura eseguita con i piedi, come da tradizione secolare, che si disputa tra i rappresentanti dei comuni della zona di produzione del Verdicchio Doc. La sfilata dei carri allegorici, le contrade del paese presentano i loro carri realizzati dai giovani di Cupramontana, mettendo in scena di volta in volta temi della tradizione vitivinicola declinati con l’attualità politica, sociale o storica dal gusto esilarante. E poi le “cappanne”, gli stand realizzati secondo la tradizione con arbusti ed edera, nei quali è possibile gustare i prodotti tipici della gastronomia locale e bere il rinomato Verdicchio di Cupramontana.

La musica, infine, sarà grande protagonista in piazza Cavour ogni sera a partire dalle 21,30 con live di altissimo livello. Si comincia giovedì 28 con i “Ma che musica…Raffaella Carrà” (ingresso gratuito); venerdì 29 un tris dedicato ai più giovani con Mudimbi, Pop X e il dj set di Cosmo (ingresso 13 euro); sabato 30 settembre ecco Enrico Capuano e i Sud Sound System (ingresso 13 euro), mentre domenica gran finale a partire dalle 17,30 con Gianluca Impastato e in chiusura I Cugini di Campagna (ingresso 8 euro).

I biglietti saranno acquistabili in loco o sulla piattaforma CiaoTickets (link: https://www.ciaotickets.com/it/sagradelluva).