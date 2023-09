Le opere di Tullio Crali esposte alla pinacoteca di Ripe San Ginesio. La fase parigina, quella dell’aeropittura, fanno parte della mostra dedicata all’artista futurista. Offerte culturali che a Ripe San Ginesio non si fermano a Crali ma si compongono anche del videomapping sulla torre Leonina e percorsi d’arte e letture.

La Pinacoteca comunale sta da tempo compiendo un notevole percorso di valorizzazione, ospitando testimonianze artistiche solitamente appannaggio dei grandi istituti culturali. In questo contesto si inserisce l’esposizione di un nucleo di importanti opere appartenenti a Tullio Crali.

«Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla organizzazione di personali che hanno riscosso un considerevole successo di pubblico e critica – dice il sindaco Paolo Teodori -, come quelle dedicate allo stesso Crali e ad Ivo Pannaggi. Ci siamo impegnati nell’attivazione di una sinergia di collaborazioni prestigiose, provenienti spesso dall’ambito universitario. Ciò ha permesso la definizione di proposte culturali qualitative che, seppur di dimensioni espositive contenute, realizzate con le esigue risorse proprie di un piccolo comune, tali non sono certo state in riferimento al calibro degli artisti protagonisti. Vogliamo ringraziare tutti i collezionisti proprietari delle opere in esposizione, in particolare la famiglia Crali, che ha dato fiducia fin da subito al nostro progetto, permettendo alla nostra Pinacoteca di pregiarsi di opere rilevanti, che testimoniano in modo netto la levatura dell’artista».

La visita del museo permette di compiere un viaggio tematico nella produzione di Crali, ripercorrendone la fase parigina, oltre che quella dell’Aeropittura, dando modo anche ad occhi meno esperti di cogliere la grandezza di un esponente indubbiamente tra i più rappresentativi del Futurismo.

La Pinacoteca Comunale presenta anche opere di Tulli, Bellabarba ed altri artisti del Novecento ed è aperta in tutti i fine settimana, dalle 16 alle 20, con ingresso gratuito. Le iniziative di valorizzazione sono proposte nel corso di tutto l’anno e sono di natura differente, superando l’ambito prettamente espositivo: laboratori, concerti, visite guidate destinate a singoli o scuole, alla scoperta di Centro storico e Torre Leonina. Proprio la Torre Leonina è protagonista da tempo di un intervento artistico inedito: la proiezione di elaborati videomapping, firmati Luca Agnani, proiezione che stupisce ed affascina gli spettatori in occasione dei numerosi eventi del borgo. All’interno della Torre è allestito “Il Bronzo di Avenale” dell’artista Nazareno Rocchetti. Una passeggiata nel centro storico diventa un percorso d’arte anche grazie a “Diffusa”, un particolare progetto espositivo dell’amministrazione che vede le opere appartenenti alla collezione della Pinacoteca collocate fuori dai contesti tradizionali, allestite in luoghi fulcro della vita del borgo: le strutture di accoglienza e ristorazione, il Centro Culturale “E. Pasquali”, il bar e le botteghe artigiane. Oltre a ciò, la presenza di punti lettura, con libri raggruppati in sezioni tematiche e consultabili liberamente. «Il nostro intento è di favorire l’avvicinamento quotidiano all’arte ed alla lettura – dice il consigliere Roberto Silvetti -, facendo sì che siano proprio la bellezza e la creatività a tracciare un percorso non convenzionale tra vicoli e piazzette, in questo modo ancor più suggestivi».