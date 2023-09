Grande attesa per la seconda edizione del Contest Tour 2023. La kermesse fa tappa a Morrovalle sabato sera in piazza Vittorio Emanuele in occasione della festa di Maria Santissima con la partecipazione straordinaria delle voci più interessanti tra i cantanti giovani e i senior della nostra regione.

Sul palco salirà la tribute band di Eros Ramazzotti con ospiti i cantautori morrovallesi Valeria e Piero Romitelli. Quest’ultimo, ormai autore conteso da tutti i big della musica italiana, è infatti autore di tre brani dell’ultimo album di Eros, in uscita a breve a livello mondiale.

Piero Romitelli, già concorrente di “Amici di Maria De Filippi” nel lontano 2005, ha scritto testi per artisti come Marco Mengoni, Irene Grandi, J-Ax, Il Volo, Loredana Bertè e tanti altri. La sorella Valeria ha partecipato al talent televisivo nel 2011 e da allora ha intrapreso il suo percorso artistico.