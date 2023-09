Countdown verso il viaggio nella storia in programma venerdì, sabato e domenica in piazza Umberto I con “La notte del Bellente”, appuntamento che fa parte del calendario di “MarcheStorie”.

Un viaggio nell’Ottocento con cena storica, ogni sera alle 20, per rievocare la vicende del brigante appignanese Pietro Masi, detto “Bellente”, capo di una di una delle tante bande di insorgenti dell’epoca napoleonica.

La piazza centrale del borgo medioevale, illuminata con lanterne e candele per ricreare l’illuminazione dell’epoca, ospiterà una vera e propria cena ricreando l’atmosfera e le esperienze culinarie del periodo a cavallo tra Settecento e Ottocento, con un particolare focus sul 1808.

Un menù storico appositamente studiato, la disposizione dei tavoli in piazza a ferro di cavallo, le musiche antiche dell’epoca e l’illuminazione con le numerose candele creeranno l’emozione di un vero proprio viaggio nel tempo. «Vogliamo offrire ai partecipanti un indimenticabile viaggio nel tempo, immersivo e sensoriale nella storia del nostro territorio, ricco di racconti e tradizioni che rappresentano le radici culturali di Appignano – ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita – rivivremo durante le cene la breve e intensa vita di Pietro Masi detto Bellente, dall’infanzia tra i vicoli di Appignano fino alle campagne in cui si aggirò fuggiasco e dove morì braccato dai gendarmi».

La rappresentazione teatrale e musicale, coordinata dal direttore artistico del teatro di Appignano Alessandro Battiato, mira a riportare in vita la storia di Pietro Masi, noto come “Bellente” per il suo bell’aspetto, attraverso la recitazione, la musica e il canto. «La sceneggiatura della rappresentazione è stata realizzata su ricerche storiche accurate e racconterà la vita di Piero Masi durante il periodo di annessione del territorio marchigiano al Regno d’Italia nel 1808 – ha spiegato l’assessore alla Cultura Federica Arcangeli – il dramma le tensioni dell’epoca saranno esplorate cosi come le azioni di resistenza del Bellente e dei suoi compagni. Il tragico epilogo della storia di Bellente sarà rivissuto in un’emozionante scena finale».

«Tre giorni di grande festa nella tradizione della nostra città che prima di ogni cena spettacolo permetteranno a visitatori e turisti di conoscere i luoghi storici di Appignano e la nostra antica arte ceramica tramite le visite aperte nei laboratori dei maestri vasai e nelle botteghe dei numerosi artigiani anch’esse riportate indietro nel tempo nelle suggestive atmosfere del 1800», ha aggiunto l’assessore al turismo Stefano Montecchiarini.

Il programma si apre venerdì dalle 16 alle 19 con la visita alle botteghe di artigianato artistico di ceramiche, tessuti, pietanze locali e gioielli, mentre alle 20 in piazza Umberto I con la cena spettacolo storica. Sabato dalle 15,30 alle 17,30 passeggiata tra i luoghi storici di Appignano con i racconti e le leggende della tradizione raccontati dalla guida turistica Patrizia Molinari; dalle 17,30 alle 19 laboratorio di costumi storici, dove il pubblico potrà apprendere come venivano realizzati i vestiti dell’epoca del Bellente; alle 20 in piazza Umberto I di nuovo la cena spettacolo storica “La notte del Bellente”. Domenica dalle 15,30 alle ore 17 dimostrazioni di mestieri antichi tra cui la lavorazione della ceramica condotta da artigiani locali per raccontare la vita quotidiana del 1800; dalle 17 alle 19 laboratorio di musica antica dove si potrà imparare a suonare alcuni strumenti tradizionali e cantare le canzoni del periodo storico del Bellente; alle ore 20 in piazza Umberto I cena spettacolo storica “La notte del Bellente”. Per partecipare alle cene in piazza Umberto I è necessario prenotare al numero di telefono 320 2431500.