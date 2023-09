Lascia la bici davanti ad un bar, quando va a riprenderla non la trova più. E’ successo a Monte San Giusto, scoperto e denunciato un 29enne. I fatti risalgono al 28 agosto quando un uomo di 66 anni lascia la bici in sosta davanti ad un bar. Non una bici qualunque ma una che vale circa duemila euro. Il mezzo attira l’attenzione di qualcuno e quando il 66enne torna della preziosa bici non c’è traccia. Denuncia i fatti ai carabinieri. I militari della stazione iniziano le indagini per risalire al ladro di bicicletta. I sospetti si focalizzano su un giovane di Monte San Giusto, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri vanno a fare una perquisizione e l’indagine arriva a destinazione perché trovano la bici, poi restituita al proprietario, e denunciano il 29enne per il furto.