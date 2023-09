Guida con la patente revocata e manda fuori strada due vetture per poi scappare: è un 29enne di Pollenza il responsabile dell’incidente avvenuto martedì 29 agosto lungo la provinciale 25 Cingolana a Villa Potenza, fuori dal centro abitato. Due le persone coinvolte in seguito all’urto, una donna era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Le indagini si sono concluse il primo settembre dopo il lavoro della polizia locale che ha raccolto testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti hanno sequestrato l’auto, una Ford Kuga, e denunciato il giovane che era al volante e che non si era fermato dopo l’impatto: viaggiava con documenti di circolazione non aggiornati e con la patente revocata.