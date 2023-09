Macerata e Lanciano rinnovano il gemellaggio: delegazione maceratese nella città abruzzese. In seguito al patto di gemellaggio stipulato il 3 giugno tra le due città, la delegazione maceratese, guidata dal vice sindaco Francesca D’Alessandro e dal presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, è stata accolta a Lanciano dove ieri ha preso parte alla XLI Rievocazione storica dell’investitura del mastrogiurato. La visita istituzionale, che ha visto la partecipazione dei consiglieri maceratesi, è proseguita questa mattina, nella sala consiliare di Lanciano, dove è stato ribadito il patto di gemellaggio tra le due città, con il relativo scambio di doni, alla presenza del sindaco della città abruzzese Filippo Paolini e della presidente del consiglio Gemma Sciarretta.

«Diamo merito al presidente Luciani, che ringrazio, perché ha proseguito nel percorso relativo ai gemellaggi che sono parte integrante della nostra città – ha commentato la D’Alessandro portando i saluti del sindaco Sandro Parcaroli –. Il tema dei gemellaggi può sembrare marginale rispetto alla complessità dell’ordinaria amministrazione mentre in un tempo così complesso, in cui i cambiamenti sono davvero veloci, è fondamentale mantenere salde le nostre radici e condividere le nostre eccellenze con altre comunità. Macerata e Lanciano hanno un patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e naturalistico di grande rilievo e il fermento della raffinata rappresentazione storica alla quale abbiamo preso parte ieri ne è una testimonianza. Quello con Lanciano è un gemellaggio all’insegna della “diversità” delle nostre tradizioni ma con un denominatore comune che è lo straordinario bagaglio storico che ci accomuna. Lo scopo principale è portare avanti la promozione e la valorizzazione dei nostri territori, soprattutto dal punto di vista turistico; insieme possiamo rappresentare una cassa di risonanza importante che ci permette di mettere a frutto ciò che tanti, prima di noi, ci hanno lasciato in eredità».

«Quando sono unite e insieme, le istituzioni fanno il bene delle comunità – ha aggiunto Luciani che ha ringraziato i consiglieri comunali delle due amministrazioni e le rispettive strutture organizzative -. Ieri abbiamo preso parte a un appuntamento che, molti di voi, hanno connotato come “imponente” e questo non può che renderci orgogliosi. Con il rinnovo del patto di gemellaggio, insieme e uniti, possiamo mettere in campo importanti collaborazioni tra le due città e dobbiamo fare in modo che questo lavoro continui affinché ci sia uno scambio proficuo tra Macerata e Lanciano».