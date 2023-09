Nell’anno scolastico che si è chiuso nel 1973, giusto ieri, frequentavano le sezioni A e B del quinto anno dell’Istituto tecnico agrario, scuola alla cui guida c’era il leggendario preside Cataldo Tandoi. A distanza di cinquanta anni dalla maturità, in una scuola che già allora aveva oltre un secolo di storia, l’altroieri si sono ritrovati sempre negli spazi dell’Agraria.

Per la V A c’erano Bottegoni Gianpaolo, Cammertoni Gianni, Fabiani Giovannino, Giordani Luigina, Lancioni Angelo, Mangoni Angelo, Mastrocola Mauro, Matricardi Aldo, Mideio Rosario, Olivari Vittorio Giuseppe, Pallotto Angelo, Pichetti Francesco, Pompei Alvaro, Savoretti Marcello, Sensini Simonetta e Tardella Giampaolo, per la VB Bilò Luigi, Caproli Claudio, Cippitelli Marcello, Ercoli Bruno, Marchesini Walter, Maroni Stefano, Micucci Giancarlo, Micucci Damiano, Mosca Dino, Nardi Maurizio, Patrassi Sandro, Picchio Maurizio, Pizzarulli Luciano, Rita Fabio e Tamburrini Gino. La giornata del cinquantesimo anniversario della Maturità è vissuta all’insegna dei ricordi, una messa in cui sono stati ricordati gli ex alunni prematuramente scomparsi (Antolini Piergiorgio, Giannini Filippo, Taccari Stefano e Tuccini Maurizio, Mandolini Beniamino, Raparo Guido e Tartuferi Stefano) ed una conviviale.

(L. Pat.)