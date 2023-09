Cento donazioni: è il traguardo raggiunto da Graziano Ridolfi, donatore iscritto all’Avis di Urbisaglia. Il 61enne imbianchino, da vent’anni dona costantemente il proprio sangue per metterlo a disposizione degli altri.

Un gesto che ha rinnovato con una maglietta speciale personalizzata per la 100esima occasione la settimana scorsa al Centro Trasfusionale di Macerata, che a sua volta ringrazia di cuore il donatore di Urbisaglia incentivando i giovani a fare lo stesso. «Purtroppo, le donazioni di plasma non bastano a coprire il fabbisogno nazionale. Il problema attuale è il ricambio generazionale: i donatori che smettono la loro attività a causa dei sopraggiunti limiti di età (65-70) non vengono sostituiti da altrettanti donatori giovani – conclude il Centro Trasfusionale Macerata -. Il dono del proprio sangue è uno dei gesti più nobili che una persona possa fare, un segno di grande civiltà e solidarietà verso il prossimo. Persone come Graziano Ridolfi costituiscono un luminoso esempio della generosità e aiutano a promuovere la cultura del dono».

(Mi. Ca.)