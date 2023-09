Sarà una settimana particolare per la viabilità cittadina, con Festa delle Casette e Granfondo 5milaMarche che andranno a condizionare in maniera importante circolazione e sosta. Il Comune ha emesso oggi due ordinanze dirette proprio alla regolamentazione dei due eventi.

La prima è in programma da domani a venerdì. Il provvedimento prevede, dal 5 all’8 settembre, con orario 0-24, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Cucchiari e via Ariani (tratto di strada compreso da via Merelli fino all’edificio della residenza universitaria Fratelli Cairoli); il divieto di transito in via Ariani eccetto residenti per il rientro nelle aree private e in via Cucchiari (valido dalle 8 del 5 settembre per montaggio palco e fino alle 24 dell’8 settembre).

Il 7 settembre, dalle 13,30 alle 00,30 del giorno successivo, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su ambi i lati di Corso Cairoli (tratto compreso tra via Gigli e piazza Nazario Sauro); in via Severini (sul lato sinistro in direzione corso Cairoli, sugli stalli Apm a “spina” prospicienti i civici dal 3 al 9; nel tratto dal civico 1 fino all’intersezione con corso Cairoli, compreso lo stallo riservato per diversamente abili; lato destro, sugli stalli Apm a “spina” prospicienti i civici dal 10 al 18)i. Divieto di sosta anche in via Aleandri, nell’area prospicente il civico 1 (ultimi tre stalli di sosta prima della curva per manovra autobus/autocarri) e in piazza Nazario Sauro (lato bar) dalle 14,30 alle 19.

Dalle 14,30 alle 00,30 del giorno seguente è disposta la chiusura del traffico veicolare in corso Cairoli (tratto compreso tra via Bigli e piazza Nazario Sauro) e apposizione della relativa segnaletica e transennamento con sbarramenti fisici alle intersezioni con via Gigli/via Pancalducci, piazza Nazario Sauro, via Severini, via delle Moje, via della Nana (i residenti di via delle Moie e via della Nana potranno accedere da via Bastianelli). Previsto, inoltre, il senso vietato, con sbarramento, da porre sulla corsia in uscita dall’intersezione rotatoria tra via Pancalducci e via Braccialarghe, in direzione corso Cairoli. Il traffico sarà deviato sul seguente percorso: via Pancalducci, via Braccialarghe, via San Francesco, via Mattei (i veicoli diretti in centro e al quartiere Pace saranno indirizzati sul percorso di via Mattei, via Tucci, via Mameli, viale Trieste). Previsto il divieto di transito in via Severini (eccetto residenti e vie limitrofe con indicazione “strada senza sbocco”); direzione obbligatoria a destra all’intersezione tra via Pancalducci e via Gigli valido per i veicoli provenienti da quest’ultima con segnale di “deviazione” e per i veicoli che, provenienti da via Aleandri, si immettono in via Severini. Previste la direzione obbligatoria dritto in via Pancalducci, a scendere, in prossimità dell’intersezione con via Severini (eccetto residenti); la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Severini e via Pancalducci, valido per i veicoli in uscita da via Severini; la direzione obbligatoria a destra verso viale Diomede Pantaleoni, valido per i veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni, con delimitazione di corsia con coni segnaletici e relativo preavviso.

Venerdì 8 settembre, dalle 15 alle 24, previsto invece il divieto di transito tra via Moje, (i veicoli dei residenti in via Moje, via della Nana e via Pannelli, potranno accedere da via Bastianelli in deroga alla zona pedonale oppure transitare all’interno dei giardini pubblici dell’ex distretto militare per raggiungere le proprie aree private). Dalle 9 alle 18 previsto il divieto di transito nell’Apu di piazza Mazzini per l’allestimento della manifestazione “La Carovana della Salute”, eccetto veicoli dell’organizzazione.

Per quanto riguarda la Granfondo, in programma domenica, previsto il divieto di sosta con rimozione coatta, valido dalle 6,30 alle 10 e comunque fino al termine della manifestazione, in corso Cairoli su entrambi i lati, in viale Leopardi, via Diomede Pantaleoni e via Trento (lato sinistro), via Ghino Valenti su entrambi i lati (dall’intersezione con via del Velini fino alla fine del centro abitato) e la sospensione temporanea della circolazione stradale, in occasione del transito della competizione, fino al passaggio del cartello mobile “Fine gara ciclistica”, sulle seguenti strade urbane: via Ventura, via Pancalducci, Corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi, via Trento, via Ghino Valenti, provinciale 181, Borgo Peranzoni (SS 77 – ponte Pertini). Le strade interessate dalla manifestazione saranno chiuse al traffico su disposizione del comando della Polizia locale dal momento in cui tali chiusure si renderanno necessarie in base alle esigenze della gara ciclistica (8,45 circa); inoltre, il Comando, si riserva di apportare qualsiasi altra modifica alla circolazione stradale, qualora le esigenze di sicurezza della viabilità lo richiedano.

Durante il periodo di sospensione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato del transito dei concorrenti, è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso, è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada. Sul percorso di gara e comunque dove ritenuto necessario saranno attivati a “lampeggio” gli impianti semaforici esistenti.