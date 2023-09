Terminate le ferie estive, la Miami srl Morrovalle è pronta per affrontare la parte finale della stagione, quella più succulenta. La formazione femminile della Bocciofila Morrovalle si è infatti aggiudicata il girone Marche Sud del campionato di Promozione e si appresta a disputare i playoff per l’accesso alla Final Four nazionale di Campobasso che si terrà il 4 ed il 5 novembre.

Le ragazze guidate dal commissario tecnico Stefano Micucci nella sfida dentro-fuori dovranno affrontare la vincente di Sammartinese (Reggio Emilia) – Metaurense (Calcinelli). L’appuntamento è per il 7 ed il 14 ottobre (andata e ritorno).

Prima di iniziare a preparare al meglio il play-off, la società presieduta da Luca Scocco, che ha voluto fortemente avviare il progetto “rosa”, ha organizzato un’appetitosa grigliata per ringraziare le ragazze, lo staff tecnico e tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria del girone avendo la meglio sulla forte Fontespina.

Menzione particolare per il presidente della Bocciofila Montegranaro Massimiliano Di Battista che ha firmato i prestiti di Sofia Pistolesi e Ombretta Centioni contribuendo così a formare la squadra. Nel corso della serata sono stati consegnati dei riconoscimenti a Claudio Bordoni, patron della Miami srl, naming sponsor della squadra, al sindaco Andrea Staffolani sempre vicino alle attività organizzate dalla Bocciofila Morrovalle, all’arbitro di società Giovanni Marcantoni, all’atleta Donatella Petrini, mai scesa in campo, ma anima e “capo ultrà” del team, al vicepresidente Samuele Re, al segretario Simone Cardelli ed ai consiglieri Roberto Ciucci e Fabrizio Scarpetta.

Non poteva mancare il giusto tributo, oltre che per tutte le ragazze, anche per la giovanissima punta di diamante Sofia Pistolesi che ha conquistato due ori negli europei juniores disputati a Roma omaggiata con un grandissimo striscione.

La rosa della Miami Srl Morrovalle: Jenny Bartolacci (capitano), Sofia Pistolesi, Giulia Gazzoli, Ombretta Centioni, Eleonora Cestola, Michela Frattari, Donatella Petrini, Laura Sbrascini; commissario tecnico Stefano Micucci, dirigenti accompagnatori Luca Scocco, Roberto Ciucci, arbitro Giovanni Marcantoni.