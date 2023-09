Incidente questa mattina lungo l’autostrada A14 intorno alle 8. E’ successo nella carreggiata Nord, all’altezza del casello di Montemarciano quando un’auto e un tir si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte della polizia autostradale. La vettura, con due persone a bordo trasportate entrambe al pronto soccorso di Torrette con codici di media gravità, si sarebbe infilzata sotto al mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Code e rallentamenti fino allo sgombero della carreggiata.