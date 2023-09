Grande festa ad Urbisaglia per le nozze d’oro di Maria Assunta Calvigioni (detta Assuntina) e Onorato Castricini.

Ieri, nel 50esimo anniversario di unione, hanno rinnovato le promesse matrimoniali nella stessa chiesa dove si erano sposati il lontano 2 settembre 1973, nella frazione Maestà. Maria Assunta, 69 anni, dopo una vita di lavoro in fabbrica oggi è finalmente in pensione e si diletta in cucina e all’uncinetto. Onorato ha sempre fatto il muratore, mentre negli ultimi anni di lavoro è stato manutentore, attualmente passa il tempo in cerca di funghi, curando l’orto e facendo lunghe passeggiate. Nella giornata di ieri gli amici li hanno accompagnati in chiesa con un calesse trainato da un cavallo. Dopo la cerimonia hanno festeggiato con familiari, parenti e amici stessi al ristorante Da Luana a Loro Piceno.