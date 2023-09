«San Giuliano, edizione da incorniciare»

«Numeri record» per San Giuliano con migliaia di persone in città. A sintetizzare com’è andata è il comune di Macerata con il sindaco Sandro Parcaroli che dice si è trattato di «Un successo che dimostra quanto la sinergia con le associazioni e gli artisti della nostra città sia in grado di proporre eventi e appuntamenti di qualità sotto il coordinamento e il grande lavoro della struttura comunale, che ringrazio. Il grande coinvolgimento di pubblico ci dice che abbiamo intrapreso la strada giusta per promuovere e valorizzare sempre al meglio la nostra città che dobbiamo amare e rispettare».

«È andata in archivio un’edizione da incorniciare, una delle più riuscite degli ultimi 10 anni – ha commentato l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno e alla passione della Pro loco Macerata e del Cif che, in perfetta sinergia con il Comune, hanno dato vita a iniziative per tutti i gusti e per tutte le età. Abbiamo vinto su tutta la linea, scommettendo su una festa di popolo che ha coinvolto tutti, riportando migliaia di maceratesi e non solo a festeggiare insieme in piazza con il sorriso».

Di corredo alle oltre 300 bancarelle: mostra del fischietto in terracotta, incontri con i poeti dialettali, laboratori e momenti dedicati per i più piccoli, clown, magia, musica, sfilata, intrattenimento, mostre, spettacoli, dj set. Spazio anche allo sport con la presentazione di alcune squadre della città: la Maceratese, la Cbf Hr Balducci volley femminile, Banca Macerata pallavolo volley maschile oltre alla squadra di Softball che milita in A1.