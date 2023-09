Si aggrava la posizione del 19enne ritenuto responsabile di aver sferrato un fendente con un lama e aver ferito un 16enne durante una festa privata organizzata l’altra sera in un’abitazione alla Baraccola di Ancona. Emergono nuovi dettagli sulla vicenda. Il ragazzo, denunciato a poche ore dal fatto per i reati di lesioni e tentata estorsione, deve rispondere anche di spaccio per aver ceduto alla vittima dell’aggressione un quantitativo di droga. E proprio il mancato pagamento di quel quantitativo sarebbe stato il motivo dell’accoltellamento. Non basta. Sulla base di quanto accertato, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso l’avviso orale per l’indagato.

Sull’episodio stanno approfondendo gli ultimi dettagli i poliziotti della Squadra mobile che nell’immediatezza dei fatti, dopo aver ascoltato il minorenne, ricoverato in Chirurgia all’ospedale di Torrette ma non in pericolo di vita, sono subiti risaliti all’identità del maggiorenne e lo hanno raggiunto nella sua abitazione. L’aggressore aveva ammesso di aver ferito il ragazzo, sostenendo poi di essersi disfatto della lama che teneva con sé alla festa ma che al momento non è stata ritrovata nonostante le ricerche svolte insieme al 19enne. Dopo la perquisizione domiciliare però è stato rinvenuto quasi mezzo etto di hashish.