di Lorenzo Lanciotti

Una tradizione ritrovata e salutata con grande partecipazione quella del September Fest, storica festa della birra al centro fiere di Macerata, organizzata dall’associazione La villa ’98. L’evento è tornato dopo tre anni di stop prima causa covid e poi per la chiusura del centro fiere a causa dei lavori. Quest’anno, la straordinaria messa a disposizione dell’area, ha consentito di tornare al tradizionale abbinamento September Fest e Luna park in prossimità dei festeggiamenti per il patrono. L’accoppiata si è rivelata vincente.

La manifestazione è ora al rush finale ma dal 23 agosto ad oggi tanti maceratesi di tutte le età hanno risposto presente e non si sono lasciati scappare l’occasione per gustare le 16 qualità di birra differenti e per ascoltare ottima musica con i tanti gruppi che si sono avvicendati sul palco. E naturalmente il cibo ispirato alla cucina tedesca, con i richiestissimi bretzel. «L’affluenza è sempre tanta e costante – dice Francesco Ribichini, presidente della Villa ’98 – Diciamo che non ha deluso le aspettative, nonostante ci siano stati tre giorni di brutto tempo».

Ora lo sguardo è rivolto alle ultime tre serate. «Stasera c’è il tributo a Rino Gaetano – continua Ribichini – domani si balla con la musica anni ’70, ’80 e ’90 e domenica, per l’ultima serata, ci aspetta Billy Balla Raggae. Siamo felici di quello che abbiamo fatto e di come sta andando la festa».

Una festa iniziata con il tributo ai Pink Floyd, per poi proseguire con quello a Luciano Ligabue, con “Figli di un cane” e poi ancora i Regina con il grandioso tributo ai Queen. Dopodiché l’appuntamento con i Mamaskin, il tributo agli 883 e a Max Pezzali, poi la batteria musicale con le cover di AC/DC, Guns N’ Roses, Jovanotti e Vasco Rossi.

Per tutte le sere c’è stata musica dal vivo e del buon cibo ispirato alla cucina tedesca, con i bretzel, per citare una delle prelibatezze. Sono 16 le qualità di birra differenti che gli ospiti del festival hanno avuto l’occasione di degustare.