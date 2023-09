«La festa di San Giuliano va rivista, o meglio va rivisto il giorno di San Giuliano». Appena finiti i festeggiamenti per il patrono Giuseppe Romano, presidente dell’associazione commercianti del centro di Macerata fa sentire la voce della categoria. «Devo fare i miei complimenti alla Pro loco di Macerata, al sindaco Sandro Parcaroli e all’assessore Riccardo Sacchi che hanno confezionato un programma di spettacoli esplosivo. Il presidente della Pro loco Luciano Cartechini tra l’altro ha riportato il San Giuliano in centro e si è impegnato al massimo. Ora però il San Giuliano diurno va rimodulato, su misura anche dei commercianti».

Le attività del centro lamentano la mancanza di bancarelle dentro le mura, oltre alla carenza di iniziative capace di richiamare gente nel corso della giornata. «La festa di San Giuliano deve essere resa più festa del patrono e per questo il centro deve essere più protagonista», chiosa Romano.

In effetti in centro sono stati gli eventi serali a farla da padroni richiamando in piazza della Libertà migliaia di persone tra cui tantissimi giovani di solito restii a partecipare alla festività del patrono. Giovani e non a ballare e cantare sotto palco con il dj set di Luca Moretti e Nicola Pigini di mercoledì sera e con lo show 90 Mania di ieri sera.

«Grazie alla Pro loco di Macerata la piazza si riempie di maceratesi – dichiara con entusiasmo Luciano Cartechini – quattro giorni di seguito con tanta gente per le vie del centro come non si vedeva da anni. La fila lunghissima di persone per mangiare. che nell’attesa hanno potuto assaggiare, gratuitamente, l’ottima crescia gentilmente offerta dalla ditta “La Bolla” farcita con ciauscolo e mortadella. Tutti ci hanno ringraziato per questa accortezza. Ma la festa più bella è stato il San Giuliano dei bambini, assolutamente da ripetere».