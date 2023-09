di Mauro Giustozzi

Restyling della palestra del liceo classico Leopardi di Macerata, si parte l’iter. Con un’apposita determina della Provincia di Macerata, a firma del dirigente Luca Addei, è stato emanato il bando per l’appalto dei lavori finanziati interamente con fondi Pnrr/Pnc per l’importo di 260mila euro. Le imprese interessate a partecipare dovranno inviare tutta la documentazione entro il prossimo 14 settembre. Come previsto dal bando del Ministero dell’Istruzione. poi, entro il 15 settembre deve essere firmata la determina per l’aggiudicazione dei lavori, che dovranno partire entro il successivo 30 novembre. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 167 giorni.

Questo finanziamento permetterà di sistemare in maniera definitiva la palestra del liceo Leopardi per consentire agli studenti che frequentano l’istituto di poter contare su spazi adeguati in cui poter svolgere attività sportiva. Oltre all’intervento sulla palestra del liceo classico di Macerata la Provincia ha messo in programma la riqualificazione delle aree all’aperto destinate ad attività sportive al liceo artistico ‘Cantalamessa’ di Macerata per 53.400 euro e della riqualificazione delle aree all’aperto destinate ad attività sportive al liceo ‘Leopardi’ di Recanati, per 112.500 euro. Complessivamente ammonta a oltre 400mila euro i fondi disponibili per la per la riqualificazione di tre impianti sportivi a servizio delle scuole di Macerata e Recanati.