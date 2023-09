di Gianluca Ginella

Controlli durante la fiera di San Giuliano, a Macerata: trovati sei lavoratori in nero, sospese cinque attività e multe per 182mila euro. Un giovane denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza molesta (è stato fermato in piazza della Libertà mentre infastidiva i passanti a tarda notte).

A Macerata in giro tra le bancarelle della fiera del patrono, che si è svolta tra ieri e dal pomeriggio di mercoledì, ci sono stati numerosi controlli agli ambulanti.

Una fetta di questi l’hanno svolta insieme gli agenti della polizia locale e i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. In particolare sono state controllate cinque bancarelle di aziende che si occupano della vendita al dettaglio di prodotti casalinghi, di pulizia della casa e pelletteria. Su sette persone trovate al lavoro sei erano in nero. Inoltre sono emerse violazioni sulla sicurezza tra cui la mancata effettuazione e redazione della valutazione dei rischi, la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancata formazione ai lavoratori. Cinque attività di vendita ambulante sono state sospese. Denunciati tre legali rappresentanti delle attività ispezionate. Inoltre sono state contestate violazioni amministrative per 28mila euro circa e multe per 182mila euro.

Oltre ai controlli con il Nil dei carabinieri, la polizia locale si è occupata di svolgere verifiche (circa 300) sulla regolarità degli ambulanti presenti. Uno di questi è stato scoperto ad esercitare senza autorizzazione: multa di 5mila euro con il sequestro di merce e attrezzature. Un altro ambulante è stato multato per mille euro: non aveva esposto i prezzi.

IL SISTEMA SICUREZZA – Super lavoro per la polizia locale(che aveva anche un punto informativo, che è stato molto apprezzato) anche per garantire la sicurezza delle migliaia di persone che hanno visitato la fiera. Un sistema per la sicurezza che è stato anticipato da un mese di lavoro per organizzare tutto. A dare una mano diverse associazioni: Cb tigrotto, Cb maceratese, Anc Recanati, Asi sicurezza, Hr Montecassiano, Cisom, addetti antincendio della Proloco di Piediripa, Macerata Soccorso. Importante anche il contributo di vigili del fuoco e Croce verde.

Una edizione di San Giuliano dove si è tornati alla normalità dopo gli anni della pandemia. Il sistema di sicurezza ha funzionato e i controlli sono andati avanti sino a tardi.

LA DENUNCIA – Sul finire dei festeggiamenti del patrono, intorno alle 2 di questa notte, la polizia locale è stata chiamata ad intervenire in piazza della Libertà dove era stata segnalata una rissa. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato un 31enne, che vive a Tolentino, ubriaco. Stava infastidendo altri giovani che si trovavano in piazza a quell’ora. Gli agenti gil hanno chiesto i documenti e lui si è rifiutato di fornirli, ha inveito contro di loro. Alla fine i vigili lo hanno portato al comando. In tutto questo tempo il 31enne ha continuato a bestemmiare. Alla fine è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre è stato multato per ubriachezza molesta e per aver bestemmiano (lo ha fatto ripetutamente sia in piazza che una volta portato al comando).

«Non certo un episodio che può macchiare questa edizione di San Giuliano che è stata la più bella e goduta da parte dei cittadini degli ultimi anni – commenta il comandante della polizia locale, Danilo Doria -. Ringrazio tutta la comunità maceratese per essersi saputa divertire partecipando numerosa a tutti gli eventi organizzati senza che ci siano stati problemi di sorta».