Schianto in via Cincinelli a Macerata, nei pressi della rotonda che conduce al supermercato Oasi. Due i mezzi coinvolti, un camion e un Range Rover condotto da una donna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13,30 in un momento di intenso traffico (anche per la festività del patrono di Macerata) e per consentire i soccorsi ci sono stati rallentamenti in zona, risolti in breve. Dopo l’impatto (sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti del caso), la conducente del Range Rover è stata soccorsa dal 118 e trasportata in pronto soccorso all’ospedale di Macerata. La donna ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per occuparsi della messa in sicurezza dei veicoli coinvoli e la polizia stradale.



(Foto di Fabio Falcioni)

(Ultimo aggiornamento alle 15,30)