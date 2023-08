Torna la processione per San Giuliano, una tradizione che in realtà è una novità negli ultimi quattro anni perché nel 2020, 2021 e 2022 non c’è stata (nel 2020 e nel 2022 per la piogga). L’ultima era stata nel 2019.

E quindi riecco la processione per le vie del centro con il vescovo Nazzareno Marconi che porta la reliquia di San Giuliano e con la statua lignea del patrono. Dopo l’omelia del vescovo di fronte al duomo (presente tra gli altri il governatore Francesco Acquaroli), il corteo è partito, alle 19, verso piazza della Libertà, per poi percorrere largo Amendola, via Gramsci, piazza Oberdan, via XX Settembre, via Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, corso della Repubblica per chiudere un anello che ha riportato il corteo, composto da alcune centinaia di persone, davanti al duomo, in piazza Strambi. Una processione che è sempre a rischio pioggia, ma quest’anno un sole caldo dell’ultimo giorno di agosto ha sorriso ai fedeli e ai tanti maceratesi in giro per le bancarelle.



(Foto di Fabio Falcioni)