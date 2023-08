Al rientro a scuola tra 13 giorni, studenti e studentesse maceratesi non troveranno alla sua scrivania dell’Ufficio scolastico provinciale Roberto Vespasiani. Ieri è stato infatti l’ultimo giorno di lavoro per il dirigente che da oggi è ufficialmente in pensione.

Il percorso lavorativo di Vespasiani ha preso avvio nella scuola primaria elementare Rodari Marconi di Porto Sant’Elpidio, dove ha insegnato per 25 anni, parallelamente ad esso la laurea in giurisprudenza e il diploma in conservatorio. La passione per la musica lo ha sempre accompagnato, anche nel lavoro. Negli anni infatti il “Rimaiolo” (nome d’arte del dirigente) si è recato in molte scuole elementari insieme ai suoi strumenti: le tre chitarre Dozzina Carolina e Serafina, il tamburo Catubba e molti altri.

Il personale dell’Ufficio e tutta la comunità scolastica della provincia lo ringraziano per la sua competenza e grande umanità. Ieri è stato salutato nel suo ufficio in un momento di serenità e giovialità.

Al momento non si sa ancora chi sarà il suo successore.

(a.p.)