Si svolgerà domani sera una manifestazione per ricordare Klajdi Bitri, il 23enne ucciso domenica pomeriggio, con un colpo di fiocina al cuore, in via Cilea a Sirolo, dal 28enne algerino Fatah Melloul.



«E’ previsto il raduno dei partecipanti in piazza Cavour con partenza alle 18 – viene reso noto dagli amici del giovane albanese -, a seguire ci sarà un corteo lungo corso Garibaldi fino a piazza della Repubblica e ritorno fino a piazza Roma».

Il percorso verrà svolto «in silenzio, senza cartelli o striscioni e senza slogan. L’evento – sottolineano – ha la sola finalità di portare vicinanza alla famiglia del ragazzo. Non saranno consentite proteste, cori e qualsiasi gesto violento verbale o fisico. Si informa – ricordano – che è stata richiesta regolare autorizzazione alla questura di Ancona che ha gentilmente concesso e previsto un adeguato servizio d’ordine».

Poi, l’invito alla cittadinanza. «Chi vorrà partecipare – prosegue – troverà una cassetta per raccogliere delle offerte che verranno poi consegnate ai famigliari del ragazzo per aiutarli a riportare la salma in Albania. Si precisa che non ci sono collegamenti con associazioni o partiti politici e non c’è appartenenza a nessuna religione. La cittadinanza è invitata a partecipare. Si raccomanda il silenzio durante il percorso del corteo. Grazie».