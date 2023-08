Sorpresa al Multisala Movieland di Fabriano dove, in fila alla cassa per fare il biglietto, si è presentato Christian De Sica. Un momento immortalato con un selfie postato oggi sulla pagina Facebook della multisala.

«Voilà! Ti trovi in biglietteria – viene riportato nel post -, alzi la testa per chiedere al successivo spettatore cosa gradisca vedere e ti ritrovi davanti la storia del cinema italiano! È stato come se la storia ti entrasse in casa. Che bello. Grazie Christian De Sica, per aver scelto Movieland Fabriano da spettatore, per ben due volte la scorsa settimana. Grazie per la tua delicatezza, la tua cordialità e la tua fine ironia».