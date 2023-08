Torna il bar nella piazza di Appignano. Ad affrontare la sfida con coraggio e passione è Anna Cerquetella, 25 anni. Ha aperto il nuovo Annarè Cafè. «Nella piazza di un paese non può mancare il bar – fa sapere l’intraprendente titolare – per una colazione con paste fresche e torte, ciambelloni, crostate e altre specialità fatte in casa, anche per vegani o un aperitivo con salumi di altissima qualità accompagnati da pizza di formaggio e altre stuzzicherie. Un motivo in più per venire ad Appignano in piazza dove si può stare bene e divertirsi». Qui è facile incontrare il celebre duo comico Lando e Dino perchè Anna è la nipote di Lando che le fa i migliori auguri: «In bocca al lupo Annarè, sii gentile ed abbi coraggio». All’inaugurazione domenica pomeriggio ha partecipato il sindaco Mariano Calamita per il rituale taglio del nastro.