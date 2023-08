Trasportava mezzo chilo di eroina diviso in ovuli, il gip convalida l’arresto e dispone la custodia cautelare in carcere per il ghanese finito in manette lunedì a Macerata. Il giovane, 31enne, è stato inoltre condannato, dal giudice di pace di Macerata, a seimila euro di multa per la violazione della normativa sull’immigrazione (dal 2015 gli era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno).

Entrambe le udienze si sono svolte questa mattina. Il 31enne Foster Boakye è stato fermato giovedì scorso dalla polizia nel corso di controlli. Era arrivato a Macerata con il pullman e quando gli agenti l’hanno controllato gli hanno trovato addosso circa 100 grammi di hashish. I poliziotti hanno però sospettato che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, potesse nascondere altra droga, in corpo. E hanno deciso di portarlo al pronto soccorso per fare una radiografia. Così hanno scoperto che il ghanese aveva ingoiato 46 ovuli di eroina. Il 31enne è stato poi arrestato lunedì. Oggi il gip ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere. Boakye è difeso dall’avvocato Fabio Gentile del foro di Napoli.

(Gian. Gin.)