Anche il Centro di Formazione Aviation English di Loreto parteciperà il prossimo 17 settembre all’evento sportivo dedicato ai 100 anni dell’Aeronautica Militare. Un appuntamento, quello della “Corsa del Centenario”, organizzato con il supporto della Grottini Team di Recanati, dell’Us Acli di Macerata, della Nuova Podistica Loreto e con il patrocinio del Coni regionale. Il 28 marzo 2023 l’Arma Azzurra ha tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita al servizio del Paese e degli Italiani, da quando negli anni venti la prestigiosa Regia Aeronautica venne costituita come Forza Armata autonoma. In occasione di questo storico evento, l’Aeronautica Militare ha deciso di organizzare la gara podistica, che prenderà il via il 17 settembre alle 10 in circa trenta basi distribuite su tutto il territorio nazionale, anche in quella della città mariana. Sarà una giornata dedicata allo sport e alla condivisione, dove tutti gli atleti partecipanti potranno confrontarsi in una gara competitiva di 10 Km o semplicemente trascorrere una parentesi d’allegria con la passeggiata per famiglie: la “Family Run” di 5 Km.

I due percorsi prevedranno la partenza e l’arrivo nei viali all’interno della base dell’Aeronautica di Loreto ed entrambi si svilupperanno interamente per le strade del Comune, con un suggestivo passaggio in Piazza della Madonna. Tutti i partecipanti riceveranno una sacca tricolore contenente un’esclusiva maglietta in tessuto tecnico, in versione limitata “Centenario AM”, e numerosi gadget personalizzati per ricordare questa giornata speciale – costo d’iscrizione 10 euro a persona. La manifestazione sportiva, oltre a celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare, ha come scopo principale la solidarietà verso chi ha gravi problemi di salute: il ricavato delle iscrizioni verrà infatti devoluto alla Fondazione Airc per la ricerca contro il cancro, per il progetto “Un dono dal cielo” (info e contatti per la partecipazione: https://www.grottiniteam.it/corsa-del-centenario/).