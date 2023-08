Tir si ribalta in A14

Incidente lungo l’autostrada A14, direzione Taranto. E’ attualmente registrata la coda di un chilometro nel tratto tra Senigallia e Montemarciano, direzione Sud (km 203).

E’ successo poco prima delle 9 quando un tir si è ribaltato dopo essere uscito di strada, perdendo il carico di contenitori in ferro e occupando parte di una corsia di marcia. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i mezzi del 118. In un primo momento era stato attivato anche Icaro. Presente anche la polizia Stradale e il personale Autostrade. Il conducente del mezzo pesante sembrerebbe però non essere rimasto ferito in forma grave. Il traffico procede a rilento, sulla corsia di sorpasso.