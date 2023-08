Sorpassa e manda fuoristrada due auto: caccia al pirata. E’ successo verso le 12,30 a Villa Potenza. Una vettura di grossa cilindrata stava procedendo verso Macerata, in via Enaudi, ha tentato di sorpassare le due vetture che erano davanti. Nel rientrare, però, forse a causa dell’arrivo di un alto veicolo dal senso opposto le ha toccate entrambe, facendole finire fuoristrada. L’automobilista invece di fermarsi si è dato alla fuga.

In delle due auto colpite c’erano un uomo e una donna, nell’altra una donna. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia locale. Una delle due donne è stata accompagnata al pronto soccorso per ferite lieve. Gli agenti della municipale hanno invece dato il via alle indagini per cercare di risalire all’auto pirata.

(redazione CM)