«I cittadini non hanno tempo da perdere e sanno riconoscere certi ‘giochetti’ pre-elettorali». Il sindaco di Visso Gian Luigi Spiganti Maurizi e suoi consiglieri di “Insieme per Visso” hanno risposto ieri in Consiglio comunale alla consigliera di minoranza Sara Tomani che denunciava come pagare le analisi con bonifico fosse molto più costoso che pagare direttamente agli sportelli di Intesa. La consigliera aveva chiesto al sindaco di informare la popolazione, azzerando così le spese.

«Vogliamo spiegare come stanno realmente i fatti – scrivono Spiganti e i suoi – riportati in maniera ‘avventurosa’ e romanzata. Tomani asserisce testualmente “avendo il servizio tesoreria presso la banca (tal dei tali ….) il pagamento è gratuito”: E’ totalmente falso. Dovrebbe sapere che le operazioni che superano i 77,47 euro sono assoggettate al bollo pari a 2 euro (D.P.R. 26.10.72 n.642 ‘Disciplina dell’imposta di bollo’). Forse chi ci critica non ne è a conoscenza».

Riguardo il servizio di consegna referti svolto da Comune, l’opposizione precisa: «Tomani sa bene che il Comune di Visso tramite il suo personale svolge un servizio di intermediario tra Ast e cittadino per favorire i cittadini-utenti che possono ritirare i risultati del punto prelievi di Visso presso il Comune. Ma ‘dimentica’ di osservare che con il nostro servizio si evita che gli stessi si spostino fino a Pievetorina, 30 km tra andata e ritorno a proprie spese, per ritirarli. Questo servizio viene assicurato gratuitamente, con il sorriso e la massima disponibilità da parte dei nostri impiegati comunali, anche se ciò può comportare un rallentamento delle mansioni che il loro ruolo professionale prevede, essendo impegnati anche in questa attività. Ma questa amministrazione continuerà ad assicurare quanto svolto fino ad oggi».

La maggioranza, infine, accusa Tomani di “istigare” il sindaco a fare pubblicità occulta. «A Tomani sfugge che il Comune non può fare pubblicità occulta favorendo questo o quello sportello bancario attraverso un’opera di indirizzamento. A Visso gli istituti di credito sono 3: potrebbero sorgere problemi a carico dei dipendenti comunali che incorrerebbero in situazioni di favoritismo – fattispecie NON consentita – ‘invitando’ le persone a recarsi solo presso una specifica banca. Chi ci muove le critiche non considera i risvolti negativi che potrebbero derivare da una simile deplorevole condotta, sia a carico dei dipendenti che del Comune stesso. Ci si accusa di non fornire adeguato servizio informativo, obbligando curiosamente il Sindaco a rimediare al misfatto con annunci ‘urbi et orbi’ entro il termine perentorio del 12 agosto. Meglio non commentare. E’ ancora più grave il fatto che le accuse mosse nei confronti dell’amministrazione ricadano direttamente anche sui dipendenti dei 3 istituti di credito e intermediari presenti nel nostro comune. Se si desse per assunto un comportamento del genere, metteremmo in dubbio serietà, professionalità, correttezza e disponibilità di questi stimati lavoratori screditando il loro operato: atteggiamento dal quale prendiamo fermamente le distanze: non è credibile che l’impiegato di turno si astenga dal consigliare al cittadino la soluzione più vantaggiosa. Risulta paradossale leggere nella nota della tomani “di essere stupita per l’assenza di informazioni (…) non essendosi preoccupati in alcun modo di dare adeguata ed inequivocabile comunicazione della gratuità del servizio diritto di ogni cittadino”. Vorremmo chiedere se le sembra normale che il Comune sia a conoscenza delle condizioni economiche che ogni cittadino ha presso la sua banca, a tal punto da dichiarare che è più conveniente agire in un modo piuttosto che in un altro. Potrebbe verificarsi il fatto che un cliente abbia le commissioni bonifico totalmente azzerate: noi questo non potremmo mai saperlo. Forse la minoranza è a conoscenza di questi aspetti?».