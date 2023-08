Malore in autostrada mentre è si trova alla guida della sua auto sulla corsia di sorpasso. E’ successo nella tarda mattinata di oggi all’altezza di San Benedetto ad un uomo di 62 anni che viaggiava con la moglie. Miracolosamente l’auto non è stata centrata dai veicoli sopraggiunti. Ma le operazioni di soccorso hanno creato l’ennesimo ingorgo sull’autostrada A14. Nella tarda mattinata, infatti, sulla corsia nord, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Grottammare, si sono formate code per 8 km a causa del mezzo fermo all’altezza del km 304, dove il traffico transita su una corsia.

L’allarme è scattato immediato con numerose telefonate giunte al 118 e al numero unico di soccorso 112. Sul posto si sono recate le ambulanze che però, a causa del traffico bloccato per chilometri, non hanno potuto raggiungere l’auto con la persona a bordo che si era sentita male. A quel punto non è rimasto che chiedere l’intervento dell’eliambulanza. Dopo alcuni minuti “Icaro” è arrivato da Ancona ed è atterrato nelle immediate vicinanze. Per farlo, però, è stato necessario chiudere momentaneamente anche la corsia sud. A questo hanno pensato gli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio. Per accelerare i tempi, e visto il caos che si era creato, il 62enne è stato stabilizzato all’interno dell’elisoccorso che subito dopo ha ripreso quota verso il “Trauma Center” dell’ospedale regionale di Torrette.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla polizia autostradale e al 118, è intervenuto anche personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di “Autostrade per l’Italia”. Successivamente il carro attrezzi che ha provveduto a rimuovere l’automobile che aveva bloccato la circolazione. Quest’ultima sta riprendendo e, lentamente, si sta attenuando anche la chilometrica coda che si era formata. A chi viaggia verso nord il consiglio è uscire al casello Val Vibrata e percorrere la Statale 16 per poi fare rientro sulla A14 a Grottammare. Di conseguenza, è ovviamente caos anche lungo l’Adriatica.

(Redazione CP)