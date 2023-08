Trasporta mezzo chilo di ovuli di eroina, arrestato un 31enne. L’uomo, ghanese, da otto anni irregolare in Italia, è stato fermato dalla polizia giovedì pomeriggio a Macerata quando è stato controllato dopo essere giunto in città con un autobus. Il 31enne è stato fermato vicino alla stazione nel corso di controlli svolti dalla polizia negli scorsi giorni (da mercoledì) e che hanno portato a identificate 394 persone e ad accertamenti su 119 veicoli.

Gli agenti hanno notato che l’uomo voleva sottrarsi al controllo e lo hanno seguito e perquisito (sul posto c’erano anche unità cinofile e agenti del reparto Prevenzione crimine di Perugia). Con sé aveva oltre un etto di hashish, nascosto in uno zaino ed avvolto in giornali e alcuni telefoni cellulari e schede sim ed alcune centinaia di euro. I controlli sull’identità del 31enne hanno portato a scoprire che l’uomo, sedicente, già noto alle forze dell’ordine, è senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno. Dal 2015 gli è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale, e da diversi anni è irregolare in Italia.

E la cosa poteva finire qui, ma poi i poliziotti hanno avuto una intuizione: forse l’uomo non aveva solo l’etto di hashish. E così dalla questura è partita una chiamata al pronto soccorso per chiedere che l’uomo fosse sottoposto ad una radiografia. Perché il sospetto era che l’uomo trasportasse ovuli di droga. Sospetto che si è rivelato esatto: il 31enne aveva ingerito 540 grammi di eroina, suddivisi in 46 ovuli. Pur se fermato giovedì, il 31enne è stato arrestato ieri (quando ha espulso gli ovuli) ed è stato portato in carcere a Montacuto di Ancona.

I controlli degli ultimi giorni sono partiti su input del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto: intensificata, a supporto dei servizi già svolti dalle “volanti” della questura l’attività di controllo nel capoluogo, con l’impiego di unità del reparto Prevenzione crimine di Perugia e unità cinofile della polizia.

