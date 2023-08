Una panchina per i 50 anni dell’Aido. L’iniziativa è del gruppo Aido comunale di Montecassiano. E’ stata dipinta una panchina del comune di Montecassiano già collocata in via Catena, nelle immediate vicinanze del monumento dell’Avis. Sulla panchina è stata apposta una targa con il logo Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) con la frase “Io dono… non so per chi ma so perché”.

Alla cerimonia hanno preso parte i componenti del direttivo del gruppo comunale di Montecassiano: Rachele Ricciardi (presidente), Leonardo Carelli (vice presidente vicario), Rita Francioni (vice presidente), Francesco Ricciardi (amministratore), Mabel Ciabocco (segretaria), Stefania Montironi, Marco Ciucciovè, Noemi Gironella, Rebecca Ricciardi (consiglieri) e il presidente provinciale dell’Aido Elio Giacomelli. Presenti per l’amministrazione comunale gli assessori Barbara Vecchi, Ilaria Matteucci e il consigliere Tristano Grandinetti. In serata si è tenuta una cena solidale che ha visto la partecipazione di 180 persone il cui ricavato, 2.800 euro, sarà destinato alle attività di sensibilizzazione dell’Aido Montecassiano sul territorio. La serata è stata allietata anche da giochi popolari organizzati dai numerosi volontari. Il presidente dell’Aido di Montecassiano, fondato nel 1980 che oggi conta circa 300 iscritti, nell’esprimere la sua soddisfazione delle iniziative ha ringraziato tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento ed in particolare Monica Latini che si è prodigata in modo speciale.