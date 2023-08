Una delibera di sette pagine, le prime tali da far pensare che si tratti di un testo per la presentazione di un nuovo corso di linguistica: è la semplice indicazione del contributo del Comune che andrà all’Amat per l’organizzazione della prossima stagione di prosa al teatro Lauro Rossi. Si parla di 85mila euro a fonte dei circa 150mila euro complessivi reputati necessari per l’allestimento della stagione. «Amat – è scritto tra l’altro nella delibera – nell’operare in favore e in collaborazione con gli Enti associati per la realizzazione e la gestione di programmi teatrali, sostiene con impegno la pluralità delle espressioni artistiche “equilibrando, nella progettazione, esperienze consolidate di spettacolo e nuove proposte con istanze di evasione e di invasione». Fatta la premessa, si arriva al dunque: il preventivo di spesa presentato da Amat è di 153mila euro, compresa l’iniziativa “Gente di Teatro”, che si sostanzia in una serie di incontri degli artisti degli spettacoli teatrali in cartellone con il pubblico.

L’Amministrazione, oltre al contributo di 85mila euro, si occuperà di mettere a disposizione di Amat il teatro Lauro Rossi,assicurare i servizi tecnici di base e di accoglienza/sorveglianza e cconferire all’Amat gli incassi degli abbonamenti e dei biglietti. A carico Amat la gestione dei rapporti con gli artisti, le spese riguardanti l’organizzazione degli spettacoli quali cachet artisti, ospitalità, oneri assistenziali, contributivi e fiscali, i costi relativi ai servizi di allestimento delle scene, la progettazione grafica del materiale pubblicitario, la stampa, l’affissione e la distribuzione dello stesso, promuovere la Stagione anche attraverso i media, assicurare il servizio di vigilanza antincendio.Si tratta di 17 appuntamenti, 10 titoli, per la stagione 2023-24 del teatro Lauro Rossi di Macerata che si aprirà nel prossimo ottobre.

(L. Pat.)