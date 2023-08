L’ultima tappa della 15a edizione della Sibillini e Dintorni si è conclusa a motori spenti e con tanta musica allo Sferisterio. Oltre 1600 persone in arena hanno assistito al concerto “Dai Sibillini alle Ande” che, su regia di Franco Bury, ha visto alternarsi sul palco l’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” e il maestro mondiale del bandoneon l’uruguaiano Héctor Ulises Passarella insieme all’Ensemble del Centro del bandoneon di Roma.

Per l’occasione in città anche la visita dell’ambasciatore dell’Uruguay Ricardo Varela che ha raggiunto l’arena tempio della lirica a bordo di un pulmino del 1912 messo a disposizione dal club di motori storici. Madrina Savina Confaloni, presentatrice ufficiale Asi e uno dei volti più noti nel mondo dell’automobilismo storico. La presentatrice, che già nella notte precedente aveva commentato il Circuito della Vittoria realizzato per le vie di Macerata, ha anche invitato sul palco le autorità locali e gli artefici della manifestazione. Per il comune di Macerata il sindaco Sandro Parcaroli, accompagnato dall’assessore agli eventi Riccardo Sacchi, per la Scuderia Marche (che organizza Sibillini e Dintorni) il presidente Fausto Tronelli e il responsabile della Sibillini e Dintorni Massimo Serra, oltre che il presidente dell’Asi Alberto Scuro.

La serata ad ingresso gratuito, ideata per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa di Macerata, si è aperta con le splendide colonne sonore dei film indimenticabili proposte dai quasi 40 elementi dell’orchestra “Insieme per gli altri” (nata da tre anni, ha già realizzato 136 concerti e sempre per scopi benefici). Da Summertime a The sound of silence di Simon e Garfunkel passando per i grandi successi di Ennio Morricone come C’era una volta in America, The Mission e Giù la testa. In scaletta anche una selezione di brani di Fred Buscaglione e l’emozionante aria de L’ultimo dei Mohicani che, lasciando spazio a El condor Pasa ha traghettato il pubblico nella seconda parte dello spettacolo, dedicata al tango. Il maestro Passarella ha regalato emozioni con la Suite Rioplatense da lui stesso composta dicendo: «Al mondo si pensa che il tango sia una prerogativa argentina, invece si chiama rioplatense, ovvero identifica entrambi i lati del Rio de la Plata».

Tra le musiche proposte il brano Invierno porteño di Astor Piazzolla e il brano per cui è forse più famoso Passarella: la colonna sonora del film Il Postino vincitrice del premio Oscar nel 1996 scritta da Luis Bacalov e interpretata da Passarella. La splendida notte musicale ha chiuso in bellezza una giornata altrettanto interessante iniziata nella mattinata con una visita ad Appignano dove i partecipanti hanno potuto ammirare le produzioni di eccellenze locali e gustare le specialità di Leguminaria. Proprio nel salone della parrocchia è stato offerto un pranzo speciale a base di ceci, lenticchie e fagioli, allietato dagli stornelli tradizionali del gruppo Li Matti de Monteco’. Qui il sindaco Mariano Calamita, oltre a salutare calorosamente i partecipanti, ha anche premiato con un volume sulle carrozze maceratesi i sei equipaggi coraggiosamente arrivati da fuori Italia, costretti ad alcuni giorni di viaggio per poter solcare con le loro auto d’epoca le strade maceratesi.

Tornando al capoluogo, ieri, per assistere alla performance allo Sferisterio, è arrivato l’ambasciatore dell’Uruguay, Ricardo Varela, accompagnato, dall’addetta culturale ministra consigliere dell’ambasciata, Mariella Crosta.



Varela è arrivato in città nel pomeriggio insieme all’ideatore della manifestazione Massimo Serra ed è stato ricevuto nella sala consiliare del palazzo della Provincia dal presidente e sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. «L’Uruguay è un paese a forte presenza di italiani – spiega Parcaroli – moltissimi dei quali proprio marchigiani. Siamo felici di ricevere una rappresentanza del suo Governo nella nostra città, per rafforzare ancora di più la nostra amicizia». Insieme al sindaco anche l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi che ha seguito direttamente lo svolgimento della manifestazione motoristica.

«Passarella è un grande musicista residente nel nostro territorio, desideriamo farlo conoscere ancora di più e valorizzarlo – dice l’assessore – è un concerto che abbiamo fortemente voluto e per questo ringraziamo anche la Scuderia Marche, per averlo reso possibile all’interno del suo evento più importante». «Il bandoneon è uno strumento importantissimo per la nostra cultura – aggiunge l’ambasciatore Varela – fondamentale per il tango. A portarlo da noi è stato proprio un maceratese, tale Luigi Mariani, che diffuse lo strumento fabbricato in Germania. Oggi nella vostra arena avrete il più grande interprete mondiale che suonerà a coronamento di una manifestazione automobilistica. In Uruguay le quattro ruote sono anche un legame con l’Italia perché rappresentano forse il simbolo identitario più forte, quello dato dall’ingegneria, dal bello e alla tecnica dei grandi marchi italiani». Dopo cena l’ambasciatore ha poi raggiunto lo Sferisterio insieme alle altre autorità a bordo di un pulmino del 1912 circa per poi prendere posto in prima fila in arena per assistere al concerto.

