Bambini e bambine che gustano legumi e verdure. Per molti genitori è un sogno. Per i genitori degli alunni e delle alunne della scuola primaria Anna Frank e della scuola dell’infanzia Helvia Recina di Villa Potenza è realtà.

Il comitato mensa del plesso qualche anno fa aveva avuto un confronto serrato con l’amministrazione dopo la riorganizzazione delle mense, ma prima dell’inizio del nuovo anno scolastico esprime l’ottimo grado di soddisfazione e gradimento del servizio mensa dell’anno concluso.

«Premesso – fanno sapere – che il controllo da noi effettuato nell’ultimo anno è stato serratissimo, ci teniamo molto a far presente che sono state risolte tutte le problematiche riscontrate in passato. Le criticità che si sono via via presentate nel corso dell’anno, sono state gestite senza mai diminuire la qualità e la professionalità del servizio. I cuochi lavorando per step e utilizzando accortezze gradite al palato dei bambini, sono riusciti a far gustare i piatti particolari come legumi e verdure, che risultano da sempre ostici al palato dei più piccini, ottenendo un apprezzato e inaspettato gradimento da tutte le fasce di età.

La professionalità e gentilezza dello staff hanno permesso di raggiungere ottimi risultati, che hanno lasciato tutti noi genitori e gli alunni piacevolmente colpiti». Visti i risultati i genitori si complimentano con il servizio mensa dell’Ufficio Scuola, e con l’amministrazione comunale: «I nostri complimenti per aver trovato le soluzioni adeguate a risolvere le criticità emerse negli anni precedenti. Ci auguriamo di mantenere invariato lo staff e di continuare questa positiva collaborazione, perché l’obiettivo rimane sempre quello di migliorare e salvaguardare il benessere e la salute dei nostri figli».