di Mauro Giustozzi

Nell’estate delle temperature record, del caldo tropicale, c’è chi cerca refrigerio nel verde delle colline e campagne della nostra provincia per trascorrere in relax e riposo le proprie ferie. Ed il paese, noto soprattutto per la produzione del vino cotto di cui si celebra in questi giorni il festival, ora può fregiarsi di un altro piccolo ma significativo record: Loro Piceno è stato eletto come luogo ideale per trascorrere le vacanze dai turisti del nord Europa, prevalentemente olandesi, il cui arrivo e permanenza in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo. Basta passeggiare per le vie del borgo per rendersene conto e tutto questo non è affatto casuale: è nato grazie all’iniziativa di una famiglia olandese che nel 2018 ha deciso di trasferirsi armi e bagagli dalla loro nazione, scegliendo di fermarsi proprio a Loro Piceno.

Rens e Rachel Van Hilst assieme ai figli Joep (di 13 anni) e Siem (di 11 anni) hanno deciso di cambiare la propria vita trasferendosi in Italia e inventandosi una nuova attività ricettiva, il Camping44, un agriturismo e campeggio che si trova nel verde delle campagne loresi. E che fa da collegamento diretto con l’Olanda da dove provengono tantissimi turisti ogni anno che riempiono l’estate di Loro Piceno e dei centri vicini. Un turismo mitteleuropeo che, nel paese noto per il vino cotto, ha attecchito ed è in costante crescita. «Tutto nasce nel 2019 in coincidenza con la mia elezione a sindaco – ci dice il primo cittadino di Loro Piceno, Robertino Paoloni – quando questa famiglia olandese ha deciso di venire a vivere a Loro Piceno e di aprire il Camping44, un genere di attività ricettiva che mai c’era stata prima. Da quando è stata aperta questo agriturismo-campeggio si è innestato un flusso turistico diretto con i Paesi Bassi che è costantemente aumentato col passare degli anni. Apprezzatissimo dai turisti del nord Europa che d’estate arrivano in paese: l’80% di chi arriva proviene dall’Olanda ma ci sono anche diversi tedeschi ed inglesi che giungono nei periodi non di alta stagione che sono appannaggio olandese. C’è una grande presenza di questi turisti stranieri a Loro Piceno, al punto che qualcuno ha già prenotato periodi di ferie al campeggio per il 2024. Un trend questo dei viaggiatori esteri che viene confermato anche dalle presenze negli altri b&b e agriturismi della nostra zona».

Un numero così massiccio di turisti stranieri ha rilanciato e rivitalizzato l’estate di Loro Piceno che è divenuta meta ambita per trascorrere ferie in relax, tra il verde della natura e le bellezze storico architettoniche che offre il paese e le zone circostanti. «Questo fenomeno ha fatto sì che quasi tutte le sere e sempre nei weekend il paese risulta molto vivo in questi mesi estivi – prosegue il sindaco Paoloni – perché bar e locali dediti alla ristorazione si adoperano per l’accoglienza organizzando iniziative e facendo concertini musicali che si affiancano al calendario di eventi messi in campo dal Comune per l’estate che rendono attrattivo Loro Piceno sia per i residenti, che per i turisti e chi viene dai paesi vicini, spesso anche loro vacanzieri di nazionalità olandese o tedesca che si ritrovano da noi proprio per incontrare i connazionali. L’altra faccia di questa foltissima presenza di visitatori stranieri sta nei benefici che portano all’economia di Loro Piceno: lavorano tutte le attività commerciali, non solo supermercati e bar, e questa è una ricchezza importante. Va detto che questa internazionalizzazione del turismo in paese è importante perché, rispetto al turista italiano che arriva soltanto nei fine settimana e fa visite diciamo mordi e fuggi, olandesi, tedeschi e inglesi alloggiano a Loro Piceno e vi permangono per diversi giorni diventando a loro volta protagonisti dell’estate».