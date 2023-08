Paura, oggi pomeriggio, intorno alle 16,30 in autostrada. Un furgone dopo aver urtato contro un guard rail, è finito fuori strada sul canale di scolo. L’incidente è avvenuto al chilometro 281 direzione sud, dunque in territorio comunale di Fermo. Sul posto, raccolta la segnalazione, sono arrivati i sanitari del 118, la polizia stradale con gli agenti della sottosezione autostradale di Porto San Giorgio, il personale di società Autostrade e il soccorso stradale EuroSos per il recupero del veicolo incidentato. L’incidente non ha causato particolari problemi alla circolazione autostradale.