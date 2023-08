Giorno da bollino nero sulle autostrade italiane, per i rientri dalle vacanze.

Sulla A 14, molto trafficata perché si trova proprio nel mezzo dello Stivale e – inutile ripeterlo – ha le dimensioni che ha, un piccolo tamponamento ha creato una lunga coda nel tratto a ridosso dello scontro e si registrano pesanti rallentamenti tra Val Vibrata e Porto San Giorgio (come riporta il sito di Autostrade).

L’incidente si è verificato poco prima della 15 di oggi, sulla carreggiata nord, tra Grottammare e Pedaso. Sono stati coinvolti due auto ed un furgoncino.

Sono immediatamente intervenuti, in soccorso dei feriti, le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 di Ascoli ed i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Questi ultimo anche per la messa in sicurezza dei mezzi e della strada.

Per fortuna nessuno si è fatto male e le tre persone attenzionate dai sanitari, alla fine, hanno rifiutato il trasporto al Pronto Soccorso.

Alla Polizia autostradale di Porto San Giorgio è toccato il compito di fare i rilievi ma, soprattutto, di disciplinare il transito degli altri veicoli e cercare di far smaltire la fila nel più breve tempo possibile, anche per il gran caldo che picchia sul nastro d’asfalto, intasato sia dai veicoli dei vacanzieri che dai mezzi pesanti, diretti a nord come ogni venerdì.