E’ ai domiciliari ma in tre occasioni durante l’estate non ha aperto il portone ai carabinieri né risposto al telefono, ostacolando l’accertamento in merito alla propria presenza all’interno dell’abitazione. Inoltre, poco prima di Ferragosto, è stato trovato in palese stato di ubriachezza e ha proferito ingiurie a carico dei militari. Un 56enne, che dal mese di aprile stava espiando una condanna per il reato di lesioni commesso nel 2019, portato in carcere a Fermo. I carabinieri della stazione di Belforte hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Macerata viste le condotte ritenute non compatibili con il permanere del beneficio della misura alternativa al carcere. L’ufficio di sorveglianza di Macerata ha così disposto la sospensione della misura alternativa e l’uomo è stato tradotto al carcere di Fermo. Inoltre, nello scorso fine settimana, i militari dello stesso reparto hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un giovane proveniente da fuori regione, fermato a Tolentino nei pressi dell’Abbadia di Fiastra: aveva un tasso alcolico superiore a 1.5 grammi/litro, ritirata la patente.

(redazione CM)