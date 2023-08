Si terrà dall’1 al 10 settembre la 29esima Esposizione di Antiquariato, Restauro, Artigianato artistico di Pollenza. Botteghe aperte nel centro storico nei giorni feriali dalle 21 alle 24 e nei festivi e pre-festivi dalle 18 alle 24 per poter ammirare i manufatti in legno dei rinomati artigiani pollentini, e non solo. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Marche e da Mama Marca Maceratese e inserita nel progetto “Marchestorie”, presenta una versione rivisitata e del tutto originale, pur mantenendo e rispettando le tradizioni e le origini che identificano il paese: saper costruire oggetti con le proprie mani, conoscere le tecniche e gli strumenti dell’artigiano è oggi una rarità in sé, rivelatore di un modo del lavoro che purtroppo va scomparendo dietro l’omologazione dei processi produttivi. Per questo la manifestazione pollentina riscuote successo da 29 anni e rinnova ad ogni estate.

Toccherà al sindaco Mauro Romoli tagliare il nastro venerdì 1° settembre alle 18,30 in Piazza della Libertà con il brindisi di benvenuto che aprirà le danze a una dieci giorni di esposizioni, intrattenimento culturale, performance teatrali, musica e street food. Si darà il via così anche alla mostra personale di pittura “CoEsistenze” di Gabriella Zagaglia (Zagà)., che sarà allestita presso la Sala Convegni, all’interno della sede civica. La mostra proporrà alcuni dei quadri realizzati dall’artista pollentina e sarà aperta negli stessi giorni e orari della manifestazione.

Nei giorni 1/2/3 settembre 2023, dalle 19 alle 24, saranno inoltre visitabili anche il Museo Civico, il Teatro “G. Verdi” e la collezione di Marco Romiti nel Museo della Vespa presso Palazzo Cento.

Il programma dei due week-end prevede: Venerdì 1° settembre alle ore 18,30 in Piazza della Libertà inaugurazione e brindisi di benvenuto e a seguire inaugurazione della personale di pittura di Gabriella Zagaglia con aperitivo della tradizione marchigiana a partire dalle ore 20,00 presso il Caffè Centrale e Caffè del Teatro; alle ore 21,30 presso il Chiostro SS. Antonio e Francesco ci sarà la rappresentazione teatrale in costume medievale, nell’ambito dell’iniziativa regionale Marchestorie 2023, denominata “Milone: un paese, un santo, il Guerrin Meschino, la storia di uno stesso destino”, a cura di Arte per le Marche e Associazione Massimo Romagnoli di Pollenza; Sabato 2 settembre dalle 18 apertura della mostra e dalle 20 aperitivo della tradizione marchigiana in Piazza della Libertà presso il Caffè Centrale e Caffè del Teatro e a seguire alle 21,30 al dhiostro SS. Antonio e Francesco la rappresentazione teatrale in costume medievale “Milone: un paese, un santo, il Guerrin Meschino, la storia di uno stesso destino”,

Domenica 3 settembre alle 19 al Chiostro vi aspettiamo con “Milone: la sua storia”, tra curiosità, aneddoti e leggende con degustazione finale di prodotti tipici del territorio; a seguire aperitivo della tradizione e alle 21,30, sempre al Chiostro, torna l’appuntamento con la seconda edizione della rassegna “Pollenzionisti”, a cura della Soms di Pollenza; Venerdì 8 settembre dalle 19 in ciale Raffaello Sanzio saranno allestiti i truck per lo street food e alle 21,30 il secondo appuntamento al Chiostro con la rassegna “Pollenzionisti”; Sabato 9 settembre “Pollenza notte d’estate” dalle 19 street food, botteghe aperte, musica, vendita di birra artigianale con il birrificio Malaripe e visite guidate nel centro storico; alle 22,30 il concerto in Piazza del gruppo rock “Jack & The jackals” e a seguire dj set fino a tarda notte; Domenica 10 settembre alle 16 l’iniziativa per bambini” Vivere il parco ai giardini pubblici “Salvo D’Acquisto”, a cura dell’Associazione Carabinieri in Congedo di Pollenza e “Girobande” a cura del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Pollenza in collaborazione con Anmbima Sezione Provinciale di Macerata; apertura street food dalle 16. Presso il locale comunale di Via Roma 73/75 saranno aperti i laboratori artigianali in cui sarà possibile assistere dal vivo ad alcune lavorazioni di legno, ceramica e molto altro.