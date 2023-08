Auto in panne lungo la superstrada: centrata da una seconda vettura che stava passando. E’ successo circa 500 metri prima dello svincolo di Montecosaro all’incirca intorno alle 15 di oggi. Le due vetture andavano in direzione mare. Una di queste si è arrestata al centro della carreggiata e un automobilista che seguiva è finito contro la vettura ferma. Feriti non ce ne sono stati. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code in superstrada. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Il traffico alle 16 iniziava a defluire. Altro incidente, sempre intorno alle 15 e sempre in direzione mare, a Belforte. Subito dopo lo svincolo della superstrada un automobilista ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a schiantarsi sul guardrail. Il conducente è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Non è grave. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.