Sessant’anni di matrimonio per Mario Lorenzetti e Ida Micozzi di Macerata. Si sono sposati il 24 agosto 1963 nella basilica della Madonna della Misericordia.

Il loro non è stato un colpo di fulmine. Si sono incontrati per la prima volta alla stazione di Macerata. Mario passava in moto. «Un’amica gli presentò mia madre – raccontano le figlie – e la prima impressione non fu positiva verso quella ragazza cresciuta fino a 16 anni in collegio in quanto era orfana di guerra. Mia nonna che lavorava al dispensario a Macerata non poteva crescere 3 figli senza marito. Mio padre invece, cresciuto da persone umili e di origini contadine si mise a lavorare fin da piccolo alla ferramenta di Vecchioli e Morbiducci che in corso Cavour dove ora si trova Bordi». Per fortuna poi ebbero l’occasione di conoscersi meglio, fino ad innamorarsi e sposarsi.

Il rinnovo dei voti nuziali sarà celebrato domenica al santuario di San Liberato a San Ginesio e festeggeranno insieme ad amici e parenti nel ristorante Sottovento. A loro le più sincere felicitazioni per il traguardo raggiunto dalle figlie Monica e Sabrina, dai generi Enrico ed Ezio, dai nipoti Francesco Giulia, Elisa e Lucia e la pronipote Amelia.