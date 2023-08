Un civitanovese inviato speciale per il cambiamento climatico. Francesco Corvaro è stato scelto dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e dal ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. «Un civitanovese alla guida di un ruolo così importante non può che renderci orgogliosi – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – una nomina di spessore, anche in virtù del peso e dell’importanza che il governo attribuisce alla sfida dei cambiamenti climatici. Siamo certi che il suo contributo sarà rilevante a fronte delle competenze nelle energie rinnovabili, mobilità sostenibile e valutazione dell’impatto ambientale acquisite in tanti anni di esperienze». Corvaro ha 45 anni, è nato a Jesi e vive a Civitanova. E’ docente in Fisica Tecnica Industriale all’Università politecnica delle Marche. Da inviato speciale per il clima, Corvaro rappresenterà l’Italia ai negoziati internazionali che riguardano le politiche ambientali. Per l’esperto, questo non è il primo contatto con il mondo politico: dal 2021, è membro della Struttura commissariale sisma 2016 della presidenza del Consiglio, in qualità di esperto del settore energetico. Nel 2022, poi, è stato nominato membro del Comitato consultivo sulle politiche energetiche regionali delle Marche. Alla laurea in Ingegneria meccanica all’Università di Ancona nel 2002 è seguito un dottorato di ricerca in Affidabilità, sicurezza e sostenibilità ambientale nell’esercizio di impianti industriali complessi. È stato anche visiting professor alla Catholic University di Washington, negli Stati Uniti, dove ha tenuto lezioni sulla trasmissione del calore, sull’applicazione energetica, sull’energia nel settore edile, sulla termodinamica, sulla progettazione di edifici ecologici e sui sistemi energetici di propulsione. Oltre Oceano si è fatto conoscere anche per i suoi lavori con la Virgin Galactic di Richard Branson: si è occupato di ricerche scientifiche per la missione Galactic 01: tra gli obiettivi del viaggio spaziale, lo studio degli effetti della gravità sul corpo umano.