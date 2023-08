Dopo il successo degli eventi “fuori le Mura” con gli appuntamenti a Treia a Villa Spada e a Muccia/Serravalle sulle orme dell’esploratore, dal 28 agosto sono in programma una serie di appuntamenti, conferenze speciali e due affascinanti passeggiate urbane per approfondire ulteriormente la straordinaria figura di Giacomo C. Beltrami.

Si parte lunedì 28 agosto – per celebrare il 200° anniversario proprio nel giorno della scoperta delle sorgenti -alle ore 17 nella suggestiva cornice della Sala Castiglioni. la prima conferenza in programma dal titolo “Pellegrino in Europa e nel Mondo”. Relatori Tullio Bugari e Silvano Staffolani, curatori della traduzione e pubblicazione del libro di Beltrami “Pellegrinaggio in Europa” (Ed.Seri 2021), che guideranno i presenti in un viaggio letterario con le parole di Beltrami. Seguirà il 14 settembre la conferenza con Evio Hermas Ercoli sul Grand Tour.

Martedì 29 agosto ritrovo alle 17.45 (con replica il 19 settembre), sempre presso la Biblioteca Mozzi Borgetti, da cui prenderà il via una affascinante passeggiata urbana. per le vie cittadine alla scoperta dei luoghi legati a Beltrami e ad altre affascinanti personalità che condivisero il suo percorso maceratese guidata da Daniela Perroni delle Guide per le Marche. L’evento sarà preceduto da un’introduzione e dalla visita alla mostra. La durata complessiva dell’evento è di 2 ore. La partecipazione prevede una quota di 10 euro, gratuita per i bambini fino a 10 anni e i portatori di handicap.

Martedì 5 settembre alle 17, secondo e ultimo appuntamento al Museo della Carrozza dedicato ai più piccoli. I bambini dai 6 agli 11 anni potranno partire insieme all’Uomo dell’Ombrello Rosso e scoprire la storia affascinante di Beltrami in un viaggio speciale nel tempo! (ingresso libero prenotazione consigliata)

Con l’inizio della scuola la mostra è pronta ad accogliere le scuole che vorranno scoprire la storia di questo personaggio, le sue scoperte e i suoi legami con importanti personaggi italiani e stranieri del suo tempo.

Per prenotare la passeggiata e il Museo della Carrozza contattare [email protected] o il numero 335.6934922 (anche tramite messaggio WhatsApp) .

Si ricorda che la mostra “Oltre i Confini. Giacomo Costantino Beltrami dalle Marche al Nuovo Mondo” è aperta tutti i giorni fino al 30 settembre. La mattina secondo gli orari della Biblioteca Mozzi Borgetti (visite alle 10 e alle 12), mentre nel pomeriggio è accessibile il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 18,30.