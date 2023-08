Crollo parziale di un tetto in un edificio storico vicino alla porta d’ingresso di Montecassiano. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 18,30. Si tratta di un edificio che si trova in zona Porta San Giovanni e che è disabitato da anni. Per cause che dovranno essere accertate si è verificato il crollo parziale del tetto dell’edificio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata. La squadra, giunta con una autoscala, si è occupata della verifica della stabilità dell’immobile e della messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non ci sono stati feriti. Anche la polizia locale è intervenuta sul posto.